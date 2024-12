Ivermectina o albendazolo

Vengono trattate tutte le persone con strongiloidiasi.

Per la maggior parte dei casi di strongiloidiasi si utilizza uno dei seguenti farmaci:

Ivermectina, somministrata una volta al giorno per 1-2 giorni

Albendazolo, somministrato due volte al giorno per 7 giorni

L’ivermectina ha maggiori probabilità di risolvere l’infestazione rispetto all’albendazolo. Se una persona con strongiloidiasi ha vissuto o si è recata in aree dell’Africa in cui è endemico il parassita Loa loa, il medico verifica l’eventuale presenza di loiasi prima di somministrare l’ivermectina, perché in caso di loiasi l’ivermectina può causare una grave infiammazione cerebrale (encefalite).

Per la sindrome da iperinfestazione e la strongiloidiasi disseminata, si somministra ivermectina fino a quando la ricerca di larve nell’espettorato e nelle feci non risulta negativa per 2 settimane.

In presenza di una compromissione del sistema immunitario, può essere necessario assumere farmaci per lungo tempo.

Per i pazienti in gravi condizioni e impossibilitati ad assumere farmaci per bocca, si utilizza una preparazione per via rettale o, talvolta, una preparazione per via sottocutanea (concepita per il trattamento degli animali).

Per trattare le infezioni batteriche, che possono essere complicanze della strongiloidiasi, si impiegano antibiotici.

Per determinare se l’infezione sia stata eliminata, il medico esamina i campioni di feci alla ricerca delle larve o fa eseguire analisi del sangue per determinare se i livelli di anticorpi contro il verme sono diminuiti. Se dopo il trattamento sono ancora presenti larve dei nematodi Strongyloides nelle feci o se i livelli anticorpali non sono diminuiti, il trattamento viene ripetuto.