Vaccino anti-meningococco

Il vaccino MCV4 fa parte del calendario vaccinale di routine raccomandato per i bambini (vedere CDC: Child and Adolescent Immunization Scehdule by Age [Calendario vaccinale per bambini e adolescenti in base all’età]). Viene somministrato in due dosi iniettate per via intramuscolare. La prima dose viene somministrata all’età di 11-12 anni e la seconda all’età di 16 anni.

Il vaccino è consigliato anche per i bambini più piccoli a rischio aumentato di contrarre infezioni da meningococco, come quelli privi della milza, con disfunzioni della milza e con alcuni disturbi da immunodeficienza. L’età minima per la vaccinazione varia da 6 settimane a 9 mesi, a seconda della formulazione utilizzata.

Il vaccino MenB viene somministrato in due dosi iniettate per via intramuscolare Può essere somministrato a partire dai 10 anni di età a persone che presentano determinate condizioni ad alto rischio. Tuttavia, può venire somministrato a qualsiasi persona tra i 16 i 23 anni di età che desideri proteggersi, anche se non presenta condizioni ad alto rischio e non è maggiormente a rischio di contrarre l’infezione. La vaccinazione si somministra preferibilmente all’età di 16-18 anni.

Inoltre, la vaccinazione anti-meningococco è consigliata ad adolescenti e adulti nei seguenti casi:

Soggetti privi della milza o la cui milza non funziona bene (compresi quelli con anemia falciforme)

Soggetti con infezione da HIV

Soggetti con alcuni disturbi da immunodeficienza

Soggetti in trattamento con eculizumab o ravulizumab (farmaci che bloccano il sistema del complemento)

Microbiologi abitualmente esposti ai batteri

Adolescenti, se non già vaccinati

Tutte le matricole universitarie di età pari o inferiore a 21 anni che vivono in dormitori, se non hanno ricevuto una dose del vaccino dopo i 16 anni

Tutte le reclute delle forze armate

Soggetti che si recano o risiedono in aree geografiche in cui l’infezione è comune

Soggetti che sono stati esposti durante un’epidemia di meningite

Soggetti di età superiore a 55 anni a rischio di malattia da meningococco che non hanno ricevuto il vaccino in precedenza e necessitano solamente di una dose singola (ad esempio i viaggiatori)

In presenza di una malattia temporanea, i medici solitamente rimandano la somministrazione del vaccino fino alla sua risoluzione (vedere anche CDC: Who Should NOT Get Vaccinated With These Vaccines? [Chi NON deve essere vaccinato con questi vaccini?]).