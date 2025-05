Dato che le ITS (gonorrea e clamidia) sono la causa più probabile di MIP, il medico prescrive antibiotici per trattarle. Di solito viene somministrata un’iniezione e poi si assumono antibiotici orali a casa per varie settimane. Se non si osservano miglioramenti entro 48 ore, può rendersi necessario il ricovero in ospedale. Il trattamento ospedaliero può essere immediato nei seguenti casi:

Sintomi gravi o febbre alta

Presenza di un ascesso nelle tube di Falloppio

La paziente vomita e non è in grado di assumere medicinali per via orale

In caso di assunzione di medicinali per il trattamento della MIP, evitare i rapporti sessuali:

Fino alla conclusione del trattamento

Fino a quando il medico conferma la scomparsa dell’infezione

Durante il trattamento farmacologico, chiedere ai partner sessuali recenti di sottoporsi ai test della gonorrea e della clamidia.