In caso di infezioni da lieviti precedenti probabilmente non è necessario recarsi dal medico ogni volta che si presentano i sintomi abituali, salvo in caso siano presenti anche altri sintomi. I sintomi tipici sono una secrezione densa, bianca, grumosa accompagnata da prurito e bruciore vulvare. Le infezioni da lievito devono essere trattate con farmaci antimicotici.