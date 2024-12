Può essere possibile il parto vaginale in caso di un solo parto cesareo precedente con incisione nella parte inferiore dell’utero. In caso di più di un parto cesareo, la maggior parte dei medici vuole che la paziente abbia un parto cesareo in tutte le gravidanze successive. Il medico potrà aiutare a decidere che tipo di parto sia più sicuro per sé e il proprio bambino.