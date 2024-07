L’incompatibilità Rh di per sé non è un problema. Diventa tale se il sangue Rh-positivo del bambino entra nel sangue Rh-negativo della madre. Molti pensando che il sangue del bambino non si mescola con quello della madre. Tuttavia questo mescolamento avviene spesso durante:

Il parto

Un aborto spontaneo

Un aborto indotto

Un trauma addominale durante la gravidanza

Quando il sangue Rh-positivo del bambino entra nel sangue Rh- negativo della madre, il sistema immunitario di quest’ultima reagisce negativamente, producendo una proteina chiamata anticorpo Rh che combatte il sangue Rh-positivo del bambino. Gli anticorpi Rh possono entrare e distruggere le cellule ematiche Rh-positive del bambino.

L’incompatibilità Rh non è pericolosa durante la prima gravidanza, perché gli anticorpi Rh si presentano solo dopo il parto del primo figlio o in caso di aborto spontaneo.

L’incompatibilità Rh può essere nociva per una seconda gravidanza (o una gravidanza successiva). La presenza di anticorpi Rh di una gravidanza precedente può essere un problema per il nuovo feto Rh-positivo. Gli anticorpi Rh possono distruggere alcuni degli eritrociti del feto e provocare:

Anemia

Ittero

Lesione cerebrale

Morte prima del parto (aborto spontaneo)

Maggiore è il numero di gravidanze con incompatibilità Rh, maggiore è il numero di anticorpi Rh. Maggiore è il numero di anticorpi Rh, peggiori sono i problemi per il prossimo feto.