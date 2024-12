L’allattamento al seno è sano sia per la madre sia per il bambino.

Se allattare al seno fosse impossibile o non si desiderasse farlo, le mammelle saranno molto doloranti e gonfie per alcuni giorni, fino a quando smettono di produrre latte. Applicare impacchi di ghiaccio, indossare un reggiseno aderente con buon sostegno e assumere farmaci per il dolore come l’ibuprofene.

Se si sceglie di allattare al seno, il medico raccomanda di allattare il bambino solo con latte materno per i primi 6 mesi, quindi latte materno e cibo per i successivi 6 mesi. Dopo un anno, si può continuare ad allattare fino a quando madre o bambino desiderano smettere.

Rimedi in caso di dolorabilità e lesioni del capezzolo:

Aiutare il bambino ad attaccarsi al capezzolo, in modo che il labbro inferiore non sia risucchiato durante l’allattamento

Per riposizionare il bambino, staccare delicatamente il labbro del bambino con il pollice o introdurre un dito nella bocca del bambino per interrompere la suzione e tentare nuovamente

Uso di dischetti di cotone, se necessario, per assorbire le perdite di latte

Applicare crema di lanolina ai capezzoli per proteggerli

Prendersi buona cura di sé durante l’allattamento: