La depressione è una sensazione di profonda tristezza e disperazione che impedisce di svolgere le normali attività. Inizia nelle settimane e nei mesi successivi al parto.

Essere tristi o molto tristi nei primi giorni dopo il parto è comune; queste sensazioni sono normali e di solito scompaiono entro 2 settimane

La depressione post-partum è una variazione dell’umore più grave, che dura settimane o mesi

Comporta difficoltà a svolgere le attività quotidiane e può determinare una perdita di interesse nel neonato

Circa 1 donna su 10 presenta depressione post-partum

Può insorgere anche se si non si è mai sofferto di depressione prima

Se non viene trattata, la depressione post-partum può durare mesi o anni

La depressione post-partum viene trattata con antidepressivi e terapia

Andare immediatamente in ospedale in caso di pensieri di suicidio o violenti, come voler fare del male al bambino.