Precauzioni per i farmaci da banco

L’organismo dei bambini metabolizza e reagisce ai farmaci in modo diverso dagli adulti. Un farmaco può essere usato da molti soggetti per molti anni, prima che siano scoperti i rischi per i bambini. Per esempio, passarono parecchi anni prima che i ricercatori confermassero che il rischio di sindrome di Reye era correlato all’uso dell’aspirina nei bambini affetti da varicella o influenza. I medici e i genitori spesso si sorprendono quando vengono a sapere che la maggior parte dei farmaci da banco, anche quelli con dosi raccomandate per i bambini, non è stata testata a fondo. L’efficacia dei prodotti contro la tosse e il raffreddore, specialmente nei bambini, non è stata dimostrata, per cui la somministrazione di questi farmaci può esporli a effetti indesiderati e causare uno spreco di soldi.

Può essere difficile trovare la dose adatta a un bambino. Sebbene le dosi pediatriche cambino in base all’età (per esempio, per i bambini di età compresa tra i 2 e i 6 anni o tra i 6 e i 12 anni), l’età non rappresenta il criterio migliore da adottare. I bambini possono essere molto diversi in qualsiasi fascia di età, quindi gli esperti consigliano di utilizzare il peso del bambino per determinare le dosi dei farmaci da banco.

Se il foglio illustrativo non fornisce informazioni sulla quantità di farmaco da somministrare a un bambino, il genitore non deve scegliere la dose arbitrariamente. In caso di dubbio, un genitore deve consultare un medico o un farmacista. Questa visita può evitare che il bambino assuma un farmaco pericoloso o una dose pericolosamente elevata di un farmaco potenzialmente utile.

Molti farmaci per bambini sono disponibili in forma liquida. Sebbene il foglio illustrativo debba fornire direttive posologiche precise, il bambino può ricevere una dose sbagliata se l’adulto che se ne occupa usa un cucchiaino comune. Gli unici cucchiaini abbastanza precisi per la misurazione delle dosi pediatriche delle formulazioni liquide sono i misurini. Tuttavia, un misurino cilindrico è molto più adatto per misurare una dose destinata a un bambino, mentre una siringa orale è preferibile per misurare e somministrare una quantità precisa di farmaco nel cavo orale di un neonato. Prima di utilizzare la siringa, si deve sempre togliere il tappo. Il bambino può soffocare se il cappuccio viene accidentalmente spinto nella trachea. A volte, i farmaci per uso pediatrico sono forniti in dotazione con un dispositivo di misurazione. In tal caso, il dispositivo contenuto nella confezione deve essere usato per misurare la dose corretta.

Molti farmaci per bambini sono disponibili in diverse formulazioni. Gli adulti devono leggere attentamente il foglietto illustrativo ogni volta che somministrano un farmaco nuovo a un bambino.