Il medico tratta la galattorrea con:

Farmaci per arrestare la produzione di prolattina da parte dell’ipofisi

Intervento chirurgico per asportare un eventuale tumore se i farmaci non funzionano

Radioterapia, se sia i farmaci che l’intervento chirurgico non hanno funzionato

Se i sintomi sono lievi e non danno fastidio, il medico potrebbe non trattare la galattorrea. Potrebbe essere necessario assumere estrogeni perché i livelli di estrogeni sono bassi; il medico farà eseguire ogni anno una TC o una RMI di controllo per accertarsi che il tumore ipofisario non stia aumentando di dimensioni.