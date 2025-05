Il tracoma è causato dal batterio Chlamydia trachomatis. La malattia si trasmette facilmente:

Toccandosi l’occhio dopo aver toccato gli occhi o le mani di una persona infetta

Dalle mosche

Condividendo asciugamani, trucco per gli occhi o fazzoletti su cui sono presenti i batteri

Il batterio è lo stesso tipo di clamidia che causa l’infezione a trasmissione sessuale, ma il tracoma non si trasmette per via sessuale.