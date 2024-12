Rimozione del materiale infetto e irrigazione da parte di un oftalmologo

Impacchi caldi e colliri antibiotici

Un oftalmologo (un medico specializzato nella valutazione e nel trattamento, chirurgico e non, dei disturbi oculari) spesso può tentare di rimuovere il materiale infetto dal canalino irrigando poi il canalino infettato con una soluzione antibiotica. In seguito, il paziente deve applicare impacchi caldi e usare un collirio antibiotico. Talvolta, l’infezione richiede il trattamento chirurgico per rimuovere eventuali ostruzioni del canalicolo. Questo intervento chirurgico (detto canalicolotomia) di solito è risolutivo per la canalicolite.