Trattamento chirurgico degli errori rifrattivi

La LASIK è usata principalmente per correggere miopia, ipermetropia e astigmatismo. Nella tecnica LASIK, viene ricavato un sottile lembo dalla porzione centrale della cornea con un laser o un bisturi detto microcheratomo. Il lembo viene sollevato e impulsi controllati da computer di luce ultravioletta altamente focalizzata da un laser a eccimeri vaporizzano piccole quantità di tessuto corneale sotto il lembo per dare una nuova forma alla cornea. Il lembo viene quindi riposizionato e lasciato guarire per alcuni giorni.

La procedura LASIK può comportare l’insorgenza di qualche fastidio durante e dopo l’intervento. Il recupero della vista è rapido: molti pazienti sono in grado di tornare al lavoro in 1-3 giorni.

Le complicanze includono possibili problemi legati al lembo e assottigliamento a lungo termine e rigonfiamento della cornea (ectasia). Se si sviluppa un problema del lembo durante l’intervento chirurgico, l’intervento viene interrotto ma talvolta può essere ritentato dopo circa 6 mesi. Un altro potenziale problema del lembo è la sua dislocazione, che in genere si presenta dopo un grave trauma oculare e causa offuscamento della vista. Questo problema può essere spesso risolto con il trattamento immediato. Molto raramente si possono sviluppare problemi dei lembi quando, per esempio, un lembo guarisce con margini che causano annebbiamento, riverberi o aloni. Se non si riesce a correggerli, tali problemi dei lembi possono compromettere in modo permanente alcune funzioni (come guidare di notte), a meno che non si indossino lenti a contatto rigide. L’ectasia può causare offuscamento, aumento della miopia e astigmatismo irregolare. Altre complicanze includono offuscamento della vista grave e intermittente causato da secchezza oculare e, raramente, infezioni o infiammazioni corneali con il rischio di perdere la vista.

I pazienti affetti da condizioni che precludono il trattamento chirurgico, come i pazienti con cornea sottile o strati superficiali deboli, non sono dei buoni candidati per la LASIK.