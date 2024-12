Cause della meningite non infettiva

La meningite non infettiva è causata da disturbi non infettivi o da farmaci o vaccini. Nel complesso, queste sono cause di meningite non comuni.

Tra disturbi che causano più frequentemente la meningite non infettiva ci sono quelli che producono infiammazione, come quella che si sviluppa in caso di disfunzione del sistema immunitario che attacca i tessuti stessi dell’organismo (malattie autoimmuni). Questi disturbi includono l’artrite reumatoide e il lupus eritematoso sistemico (lupus).

I medicinali che possono provocare la meningite non infettiva sono i farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) e certi antibiotici. La meningite non infettiva dovuta ai FANS può manifestarsi in persone affette da malattie autoimmuni quali l’artrite reumatoide o il lupus eritematoso sistemico (lupus).

La meningite non infettiva può anche svilupparsi anche in seguito alla rottura di una cisti cerebrale, quando il liquido in essa contenuto fuoriesce nello spazio subaracnoideo. Tali cisti possono essere presenti alla nascita oppure possono essere causate da un’infezione da tenia chiamata cisticercosi.