Disturbi della giunzione craniocervicale

I sintomi possono iniziare dopo una lieve lesione al collo o senza motivo apparente.

Solitamente le persone con un disturbo della giunzione craniocervicale presentano dolore al collo, spesso con una cefalea che inizia nella parte posteriore della testa. Il movimento della testa provoca in genere dolore al collo e aggrava la cefalea e tossendo o piegandosi in avanti si scatena il dolore. Il dolore al collo può diffondersi alle braccia.

Se è presente una pressione sul midollo spinale, si può avvertire debolezza alle braccia e/o alle gambe e si può avere difficoltà a muoverle. Le persone possono non essere in grado di sentire dove si trovano gli arti (senso di posizione) o di sentire le vibrazioni. Quando piegano il collo in avanti, possono sentire una scossa elettrica o una sensazione di formicolio lungo la schiena, spesso fino alle gambe (segno di Lhermitte). Occasionalmente, diventano meno sensibili al dolore e alla temperatura nelle mani e nei piedi.

A seconda del disturbo specifico, il collo può essere corto, palmato o ruotato in una posizione anomala. Il movimento della testa può essere limitato.

La pressione su zone del cervello o dei nervi cranici (che collegano il cervello direttamente a varie parti di testa, collo e tronco) può colpire i movimenti oculari. Le persone possono avere visione doppia o non essere in grado di muovere gli occhi in alcune direzioni, oppure gli occhi possono muoversi in modo involontario in modi specifici (detti nistagmo). Può presentarsi raucedine e difficoltà di deglutizione. L’eloquio può essere disarticolato. Si può perdere la coordinazione. Alcune persone sviluppano apnea notturna. In questo disturbo grave, il respiro si arresta ripetutamente durante il sonno, spesso per un lasso di tempo abbastanza lungo da ridurre temporaneamente la quantità di ossigeno e aumentare il livello di anidride carbonica nel sangue.

A volte cambiando la posizione della testa si esercita una pressione sulle arterie, interrompendo l’afflusso di sangue alla testa. In seguito, il soggetto può svenire o sentirsi stordito, confuso o debole, oppure può cadere, spesso senza preavviso. Inoltre può manifestare sensazioni di vertigini. A volte sono interessati anche la vista e i movimenti dell’occhio.

In molte persone con la malformazione di Chiari, si può formare una cavità (detta siringa) nel midollo spinale. Questi individui possono perdere la capacità di sentire il dolore e la temperatura nel collo, nella parte superiore delle braccia e in zone della schiena. I muscoli possono indebolirsi o paralizzarsi, in particolare nelle mani.