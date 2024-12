Se si notano segni della paralisi di Bell. consultare quanto prima un medico. Altre patologie, come l’ictus o la malattia di Lyme, sono più gravi della paralisi di Bell e possono causare sintomi analoghi.

Il medico visita il soggetto per diagnosticare la paralisi di Bell. Non esistono esami specifici in merito. Per confermare che i sintomi del soggetto non abbiano una causa diversa, il medico può fare degli esami: