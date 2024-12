Variazioni di colore e altre modificazioni della lingua

Nella lingua a carta geografica, alcune aree sono rosse e lisce (come ulcere), spesso circondate da un bordo bianco. Altre aree, che appaiono bianche o gialle e ruvide, possono assomigliare a psoriasi o essere causate da psoriasi. Le aree di colore alterato spesso si spostano nell’arco di settimane o anni. La condizione di solito è indolore e non necessita di trattamento. La lingua a carta geografica è più comune nelle donne rispetto agli uomini; il rischio di averla è inferiore nei fumatori.

Se sono presenti sintomi, l’applicazione di basse dosi di corticosteroidi a volte aiuta.

Nella lingua fissurata, sulla superficie della lingua compaiono profonde scanalature. La causa è sconosciuta, ma la lingua fissurata può manifestarsi con lingua a carta geografica e alcuni altri disturbi. In genere è asintomatica e non è necessario alcun trattamento.

Nella lingua “villosa”, la cheratina (una normale proteina dell’organismo presente nei capelli, nella pelle e nelle unghie) si accumula sulle normali sporgenze situate sulla parte superiore della lingua (papille) conferendo un aspetto peloso. La lingua villosa può svilupparsi quando residui di cibo rimangono intrappolati nelle papille in caso di un’igiene della bocca non adeguata. La lingua può anche apparire pelosa dopo la febbre, dopo un trattamento antibiotico o quando si eseguono frequenti lavaggi con collutori a base di perossido.

Questi “peli” sulla superficie della lingua non devono essere confusi con la leucoplachia villosa. La leucoplachia villosa si presenta come chiazze di colore bianco e di aspetto peloso ai lati della lingua ed è causata dal virus di Epstein-Barr. Si sviluppa di solito in soggetti con patologie che sopprimono il sistema immunitario, specialmente l’infezione da HIV.

Chiazze biancastre sulla lingua, simili a quelle a volte osservabili all’interno delle guance, possono essere causate da