Quali sono le cause della sindrome di Raynaud?

Quali sono le cause della sindrome di Raynaud?

Nella maggior parte dei casi non c’è una chiara causa per la sindrome di Raynaud. I sintomi si sviluppano più spesso quando si ha freddo e si fuma. Lo stress emotivo scatena i sintomi in alcuni soggetti.

Talvolta la sindrome di Raynaud è causata da un altro disturbo, come: