Occlusione della branca aortica addominale

Esami di diagnostica per immagini

Il medico in genere sospetta la diagnosi sulla base dei sintomi del paziente e dei riscontri all’esame obiettivo. Per confermare la diagnosi vengono utilizzati esami di diagnostica per immagini come l’ecografia, la tomografia computerizzata (TC), l’angiografia, l’angiografia con risonanza magnetica o l’angiografia tradizionale.

In genere, l’angiografia, una procedura invasiva che prevede l’inserimento di un catetere di plastica flessibile in una delle grandi arterie della coscia superiore, viene eseguita solo quando è necessario un intervento chirurgico o un’angioplastica (apertura di un’ostruzione gonfiando un palloncino all’interno dell’arteria). In questi casi, lo scopo è quello di fornire ai medici immagini chiare delle arterie interessate, prima di eseguire un intervento chirurgico o l’angioplastica. Raramente, è necessario eseguire un’angiografia per stabilire se sia possibile un intervento chirurgico o angioplastica. Nell’angiografia, un mezzo di contrasto visibile ai raggi x viene iniettato in un’arteria attraverso il catetere di plastica flessibile. Il mezzo di contrasto mostra il profilo dell’interno di un’arteria durante una radiografia. L’angiografia è in grado di mostrare il diametro preciso dell’arteria ed è più accurata dell’ecografia per individuare alcune ostruzioni.

La maggior parte dei centri medici esegue l’angiografia con un metodo meno invasivo come la tomografia computerizzata (angiografia con TC o angio-TAC) o la risonanza magnetica per immagini (detta angiografia con risonanza magnetica o RMA). Anziché inserire un catetere flessibile in una delle arterie principali, questi esami usano piccole quantità di mezzo di contrasto radiografico che vengono iniettate nel torrente ematico inserendo un catetere endovenoso standard in una vena del braccio.