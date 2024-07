Elettrocardiogramma (ECG)

Di solito test da sforzo e monitoraggio ECG dinamico

A volte test genetici

Un intervallo QT lungo può essere rilevato quando viene eseguito un ECG per altri motivi. I soggetti che subiscono un arresto cardiaco o svenimenti inspiegati o hanno un’anamnesi familiare di tali eventi, se non presentano altre cardiopatie, vengono valutati per la presenza di sindromi dell’intervallo QT lungo. In genere il medico esegue un ECG insieme a un test da sforzo e chiede al soggetto di indossare un monitor cardiaco a casa per diversi giorni o più a lungo.

Non tutti i soggetti con un intervallo QT lungo presentano sindrome del QT lungo congenita e non tutti i soggetti con sindrome del QT lungo congenita presentano un intervallo QT lungo in un determinato ECG. Pertanto, i medici utilizzano un sistema di classificazione basato sui risultati degli esami e sui sintomi del soggetto per prevedere la probabilità della diagnosi. Il punteggio aiuta a determinare quali pazienti necessitano di test genetici o provocativi. Nei test provocativi ai soggetti viene somministrato un farmaco per tentare di causare il caratteristico intervallo QT lungo nell’ECG. I soggetti con una bassa probabilità di avere una sindrome del QT lungo congenita non necessitano di test genetici, ma quando la probabilità è intermedia o elevata, i test genetici diventano necessari.

I familiari stretti di un soggetto con sindrome del QT lungo congenita devono essere esaminati da un medico per individuare sintomi che possono suggerire un’aritmia cardiaca e devono sottoporsi a un ECG. Talvolta sono necessari anche test genetici e test da sforzo.