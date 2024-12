Panoramica sulle protesi articolari

Gli obiettivi vanno dalla semplice mobilità all’essere in grado di svolgere attività ad alto impatto come correre e saltare. I componenti della protesi sono personalizzati per aiutare i soggetti a raggiungere i loro vari obiettivi. I progressi nei materiali di imbottitura, nel design dell’invasatura protesica e nella tecnologia dei componenti per piede, caviglia, ginocchio, mano, polso e gomito hanno notevolmente migliorato benessere e funzionalità. Quando adatta la protesi, il protesista si assicura che il soggetto sia comodo, stabile quando è in piedi e cammina, ed in grado di raggiungere gli obiettivi individuali.

I soggetti portatori di protesi fortemente motivati e altrimenti sani possono compiere tante imprese straordinarie (per esempio, praticare paracadutismo, fare arrampicate, praticare triathlon completo e sport o ritornare a svolgere lavori impegnativi o svolgere il servizio militare attivo). Se una protesi è utilizzata solo per la mobilità di base o per attività più impegnative, può fornire profondi benefici psicologici e migliorare la qualità della vita.

L’uso efficace della protesi dipende dai seguenti fattori:

Altre patologie del soggetto

Capacità cognitive e fisiche del soggetto

Le caratteristiche dell’arto residuo

Come l’invasatura protesica si adatta e si unisce al corpo

L’adattamento della protesi richiede competenze specialistiche. Inoltre per il soggetto può essere difficile adattarsi ai cambiamenti fisici e mentali necessari per vivere con la protesi. Pertanto, l’intero processo di selezione e regolazione dei componenti e di valutazione della funzionalità complessiva della protesi è complesso e richiede molto tempo. Non tutte le persone sono idonee per tutti i tipi di protesi.