Allentamento della protesi

CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

American Prosthetics Institute, Ltd

Talvolta una protesi si allenta mentre viene indossata. Una protesi allentata può provocare lesioni alla cute e perdita di stabilità, con possibili conseguenti cadute. L’invasatura della protesi può allentarsi a causa di

Cambiamenti del moncone (per esempio, atrofia muscolare o variazione del volume di liquido)

Compressione o assottigliamento dell’interfaccia in gel

Si può perdere adesione anche perché l’arto residuo si ritira, la persona perde peso o l’interfaccia indossata fra l’arto residuo e l’invasatura si assottiglia o si distende.

I problemi meccanici possono essere dovuti a una perdita di sospensione o di connessione al moncone o al corpo. È possibile che la valvola di adesione o la pompa di aspirazione (utilizzata per ottenere la tenuta stagna) funzioni male. Il manicotto di suzione o di chiusura a vuoto può avere sviluppato un foro che permette all’aria di entrare, facendo uscire la protesi facilmente. Nel caso di protesi degli arti superiori, l’imbracatura o la benda potrebbe essersi stirata o strappata.

Solitamente il soggetto riceve istruzioni dal proprio protesista (un esperto che progetta, adatta, costruisce e regola le protesi) su come risolvere i problemi con la sua protesi specifica. Se questi provvedimenti non risolvono il problema, il soggetto deve consultare il proprio protesista per valutare e correggere il problema.

(Vedere anche Panoramica sulle protesi articolari).