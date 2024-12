Preparazione della protesi d’arto

Durante il processo di adattamento,, il soggetto impara a funzionare con una protesi. Il processo prevede vari appuntamenti per ottenere livelli accettabili di comfort e stabilità.

Per i soggetti con una protesi d’arto superiore, una volta raggiunti comfort e stabilità, il protesista regola le articolazioni e le appendici per massimizzare la funzionalità. La riabilitazione mediante terapia occupazionale o fisioterapia consiste in esercizi specifici volti a rafforzare i muscoli e a mantenerne la flessibilità in prossimità del moncone, così come a insegnare al soggetto a utilizzare la protesi per le attività quotidiane.

Per i soggetti con una protesi d’arto inferiore, una volta raggiunti il comfort e la stabilità del moncone, viene introdotta un’anca, un ginocchio, una caviglia e/o un piede protesico per ottenere equilibrio e postura. Il soggetto inizialmente comincia a camminare alle barre parallele. Via via che il soggetto impara a camminare con la protesi, il protesista regola o adatta le articolazioni e le appendici per massimizzare la funzionalità.

Il counseling o la psicoterapia può aiutare i soggetti che sperimentano difficoltà ad adattarsi alla perdita dell’arto e all’utilizzo della protesi.

(Vedere anche Panoramica sulle protesi articolari).