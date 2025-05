Parti prostetiche

La protesi si attacca al corpo tramite contatto cutaneo diretto o tramite un’interfaccia di vari materiali ammortizzanti sottili appoggiati sopra l’arto residuo.

Un’interfaccia ammortizzante in gel, passata sul moncone, protegge la cute e contribuisce a uniformare le pressioni. Possono essere necessarie delle interfacce dalla forma personalizzata per arti residui dai contorni irregolari (a causa, ad esempio, di cicatrici profonde, ossa appuntite o ustioni). Idealmente, i soggetti devono avere 2 interfacce identiche in modo tale da poterle alternare ogni giorno. Alternando l’interfaccia, la si aiuta a mantenere elasticità e forma e a durare più a lungo. Di solito, si raccomanda di sostituire le interfacce ogni 6 mesi e, per i soggetti molto attivi, ogni 3-4 mesi.

È possibile indossare una calza protesica in sostituzione o insieme al rivestimento in gel. Le calze sono realizzate in lana, nylon o tessuti sintetici, talvolta in gel intervallato tra gli strati di tessuto. Le calze sono disponibili in diversi spessori (strati). Il moncone cambia dimensioni normalmente durante il giorno, come conseguenza di attività, tempo atmosferico e altri fattori. Per gestire tali variazioni, si fa ricorso a calze protesiche e appositi cuscinetti. Indossando o togliendo una o più calze di diverso spessore, il soggetto può adattare la calzata dell’invasatura per renderla più comoda, dato che il moncone cambia dimensioni durante il giorno. Quando non si riesce a mantenere una calzata comoda e stabile con l’impiego di calze protesiche o appositi cuscinetti, il protesista (un esperto che progetta, adatta, fabbrica e regola le protesi) può adattare l’invasatura.