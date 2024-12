Cura della cute e della parte residua dell’arto

Sulla cute normale, asciutta e intatta, i batteri e funghi si mantengono in equilibrio. Tuttavia, l’interfaccia (costituita generalmente da uno strato di gel o di plastica) appoggiata sulla cute del moncone crea un ambiente caldo-umido che favorisce la crescita di batteri e funghi e lo sviluppo di infezioni. Anche la cute umida tende a lacerarsi, creando un facile varco nell’organismo per i batteri. In tal modo, può diffondersi un’infezione.

I segni di infezione comprendono dolorabilità, arrossamento, ulcere e secrezione di pus. Un cattivo odore può indicare la presenza d’infezione o di scarsa igiene. Se una lieve infezione batterica progredisce a cellulite o produce un ascesso, il soggetto può presentare febbre e malessere.

Qualsiasi segno di infezione deve essere valutato da un medico. I seguenti sintomi richiedono una valutazione immediata per impedire che l’infezione costituisca un pericolo per la vita:

Il moncone è freddo al tatto (indicando una diminuzione della circolazione).

L’area interessata è arrossata e dolente.

L’area interessata ha un cattivo odore.

Si nota un gonfiore dei linfonodi all’inguine e sotto le ascelle.

È presente pus o una secrezione densa.

La pelle diventa grigiastra e molle o nera (questi due aspetti possono indicare una cancrena).

Il trattamento di un’infezione batterica in genere prevede la pulizia locale e l’uso di antibiotici topici. Talvolta è necessaria la rimozione di cute morta, la somministrazione di antibiotici orali o entrambi. In genere, la protesi non deve essere indossata fino a risoluzione dell’infezione cutanea.

Le infezioni micotiche vanno trattate con una pomata antimicotica da banco.

Le misure per prevenire le piaghe cutanee aiutano anche a prevenire le infezioni.