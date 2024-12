Opzioni di protesi d’arto

Le componenti protesiche comprendono l’invasatura, la sospensione e il/i sistema/i di controllo, le articolazioni e l’appendice. Esistono numerose opzioni diverse di protesi, ma tutte mirano a ottenere una calzata stabile e comoda per la massima funzionalità. Il protesista (un esperto che progetta, adatta, costruisce e regola le protesi) aiuta i soggetti a scegliere il tipo di protesi e le opzioni protesiche di cui necessitano per raggiungere i loro obiettivi. Ad esempio, le protesi possono essere progettate per la mobilità quotidiana generale, per attività specifiche come il nuoto o per sport competitivi ad alto impatto come la corsa. Le capacità fisiche e cognitive del paziente e la tolleranza del dispositivo sono importanti per la selezione iniziale delle componenti protesiche.

Le protesi d’arto possono essere esoscheletriche o endoscheletriche.

Le protesi esoscheletriche hanno un guscio esterno in metallo o in plastica della forma dell’arto. Sono permanentemente rigide e non regolabili. Le protesi esoscheletriche sono più durature e possono essere preferibili per i soggetti che svolgono un lavoro fisico o che si trovano in ambienti difficili che potrebbero danneggiare la protesi.

Le protesi endoscheletriche hanno una struttura scheletrica interna centrale e sono regolabili, ma meno resistenti. Il sistema endoscheletrico è spesso ricoperto da un materiale morbido della forma degli arti e da cute sintetica.

(Vedere anche Panoramica sulle protesi articolari).

Protesi degli arti superiori La mano ha una certa importanza psicosociale. L’amputazione può influire sull’autopercezione e/o sull’identità di una persona, con ripercussioni a livello di rapporti interpersonali e lavorativi. La consulenza psicologica può aiutare una persona a farvi fronte. La mano umana è complessa. Spesso sono necessarie due diverse protesi per ottenere una funzionalità ottimale per le attività quotidiane generali e per attività specifiche. Tipi generali di protesi d’arto superiore Esistono 5 tipi generali di protesi d’arto superiore: Protesi passive

Protesi ad energia corporea

Protesi mioelettriche con alimentazione esterna

Protesi ibride

Protesi per attività specifiche Le protesi passive assistono nell’equilibrio, nella stabilizzazione di oggetti (come tenere un foglio di carta quando si scrive) e nelle attività ricreative/professionali. Hanno l’aspetto di un arto naturale e sono quelle più leggere e meno costose, ma non consentono movimenti attivi della mano e delle articolazioni. Le protesi ad energia corporea sono le più comuni perché tendono a essere meno costose, più durevoli e a richiedere meno manutenzione. Un sistema bretella staccabile mantiene la protesi attaccata e utilizza il movimento della scapola e del braccio del soggetto per manovrare l’uncino, la mano e/o l’articolazione del gomito. Alcuni sistemi si servono del braccio opposto per avviare una particolare funzione; l’estremità di una cinghia circonda il braccio opposto a livello del cavo ascellare, mentre l’altra estremità è connessa a un cavo che controlla il dispositivo terminale (uncino, mano o dispositivo specializzato per una funzione particolare). I soggetti che svolgono un lavoro fisico generalmente prediligono questo tipo di protesi. Le protesi mioelettriche con alimentazione esterna consentono movimenti attivi della mano e dell’articolazione senza bisogno del movimento della spalla o del corpo. I sensori e altri input usano il movimento muscolare del moncone o della parte superiore del corpo per controllare degli attuatori alimentati elettricamente che forniscono maggiore forza per afferrare rispetto alle protesi ad energia corporea. Le protesi ibride sono solitamente utilizzate per amputazioni più alte degli arti superiori. Esse possono combinare caratteristiche specifiche delle protesi a energia corporea e delle protesi alimentate mioelettricamente. Ad esempio, un gomito ad energia corporea potrebbe essere combinato con una mano o un dispositivo terminale alimentati esternamente. Le protesi per attività specifiche sono per i soggetti che praticano attività che potrebbero danneggiare il moncone o le protesi quotidiane, o per i casi in cui la protesi quotidiana non funzionerebbe in modo efficace. Queste protesi spesso comprendono un’interfaccia, un’invasatura, un sistema di sospensione e un dispositivo terminale appositamente progettati. I dispositivi terminali per attività specifiche possono consentire al soggetto di afferrare un martello e altri strumenti, quali ad esempio una mazza da golf, una mazza da baseball o un guanto da baseball. Altri supportano varie attività specifiche (ad esempio, il nuoto o la pesca). Queste protesi possono essere passive o controllate dal soggetto amputato.