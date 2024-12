Gonfiore residuo del moncone

Anche dopo la maturazione dell’arto residuo, 18-24 mesi dopo l’intervento, può ancora verificarsi gonfiore. Avere un’invasatura protesica con una buona calzata è il modo migliore per mantenere dimensioni costanti del moncone. Le misure che possono essere adottate quando non s’indossa la protesi includono l’applicazione di compressione esterna con

Bende elastiche

Un indumento a compressione elastica

L’interfaccia viscoelastica utilizzata quando s’indossa la protesi

Nei climi caldi e umidi, il moncone può gonfiarsi e sudare, rendendo difficile indossare la protesi. Può essere utile fare una doccia o immergere il moncone in acqua fredda per 3-5 minuti, quindi tamponarlo delicatamente per asciugarlo subito prima di indossare la protesi. Dopo avere indossato la protesi per 5-15 minuti, deve essere rimossa e indossata di nuovo immediatamente. Questa strategia consente di inserire il moncone correttamente nell’invasatura. Se non è immediatamente possibile immergere il moncone in acqua fredda, può essere utile avvolgerlo con un bendaggio elastico o indossare l’interfaccia viscoelastica e sollevare l’arto per 20 minuti o più.

Ulteriori misure per evitare problemi con il gonfiore comprendono una dieta nutriente e un programma di attività fisica costante, che implica attività fisica e/o fisioterapia per mantenere la massa muscolare.

(Vedere anche Panoramica sulle protesi articolari).