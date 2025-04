क्लेमाइडियल संक्रमण

C. निमोनिया फेफड़ों के संक्रमण निमोनिया का कारण बन सकता है। C. निमोनिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तब फैलता है जब संक्रमण से ग्रस्त लोग खांसते या छींकते समय दूसरों के निकट संपर्क में रहते हैं, जिससे बैक्टीरिया वाली बूंदों से भरी हवा में सांस लेने पर वह दूसरे में फैल जाता है।

अस्पतालों के बाहर विकसित होने वाले निमोनिया के कई मामले C. निमोनिया के कारण हो सकते हैं। C. निमोनिया संक्रमण नर्सिंग होम, स्कूलों, सैन्य शिविरों, जेलों और अन्य बंद आबादी में लोगों के लिए एक विशेष जोखिम पैदा करता है। C. निमोनिया प्रतिक्रियाशील वायुमार्ग रोग के लिए ट्रिगर भी हो सकता है (एक निदान जो डॉक्टर देते हैं जब उन्हें संदेह होता है कि किसी व्यक्ति को अस्थमा है लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है)।