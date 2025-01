Aspiration par sonde nasogastrique

Liquides administrés par voie intraveineuse

Chirurgie pour strangulation

Parfois colostomie

Toute suspicion d’occlusion intestinale impose l’hospitalisation.

Souvent, un long tube fin est introduit par le nez, puis positionné dans l’estomac (sonde nasogastrique) ou dans l’intestin. Puis, cette sonde est utilisée pour aspirer les substances accumulées en amont de l’occlusion. On administre des liquides et des électrolytes (sodium, chlorure et potassium) par voie intraveineuse afin de remplacer l’eau et les sels perdus lors des vomissements ou de la diarrhée.

Parfois, les occlusions liées à des cicatrices ou à des adhérences sont résolutives sans traitement. Parfois, un endoscope (sonde d’observation souple), qui est inséré par l’anus, ou un lavement baryté, qui provoque une distension du gros intestin, peuvent être utiles pour traiter certaines affections, telles que le volvulus d’un segment intestinal de la partie terminale du gros intestin. Toutefois, le plus souvent, le patient est opéré au plus vite si les médecins suspectent une strangulation.

La cause de l’occlusion et l’apparence de l’intestin déterminent si l’intervention chirurgicale peut débloquer l’obstruction sans réséquer une portion de l’intestin. Parfois les adhérences peuvent être coupées pour libérer le segment piégé de l’intestin, mais elles peuvent se former à nouveau, et l’occlusion peut survenir à nouveau. Dans certains cas, une iléostomie (procédure dans laquelle une extrémité coupée de l’intestin grêle est reliée de façon permanente à une ouverture chirurgicale réalisée dans la paroi abdominale) ou une colostomie (ouverture créée par voix chirurgicale entre le gros intestin et la paroi abdominale, voir figure Comprendre la colostomie) est nécessaire pour soulager une occlusion.