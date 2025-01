Examen clinique

Parfois, échographie

Le médecin pose le diagnostic de hernie inguinale à partir d’un examen. Le patient étant debout, le médecin examine l’aine et demande au patient de tousser. La toux augmente la pression dans la cavité abdominale. En cas de hernie inguinale, le fait de tousser entraînera la protrusion de la hernie à l’extérieur, ce qui rend sa détection plus facile pour le médecin. En outre, chez l’homme, le médecin place un doigt dans un pli dans la partie supérieure du scrotum et presse vers le haut en direction de la cavité abdominale afin de détecter une hernie.

Parfois, le médecin réalise une échographie afin d’établir son diagnostic.