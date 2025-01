Une intervention chirurgicale en urgence est nécessaire chez les personnes dont l’intestin est perforé ou qui ont une péritonite. La chirurgie est également nécessaire chez les personnes qui souffrent de symptômes de diverticulite sévère et qui ne sont pas soulagées par les traitements non chirurgicaux (antibiotiques, par exemple) dans les 3 à 5 jours. Les patients dont la douleur ou la sensibilité est croissante et qui sont fiévreux doivent également effectuer une intervention chirurgicale.

Le chirurgien retire la section lésée de l’intestin. Les extrémités sont immédiatement remises en continuité chez les personnes en bonne santé qui ne présentent pas de perforation, d’abcès ni d’inflammation intestinale sévère. D’autres personnes nécessitent une colostomie temporaire.

La colostomie offre une ouverture entre le gros intestin et la paroi abdominale. Au bout de 10 à 12 semaines environ (parfois plus), après disparition de l’inflammation et amélioration de l’état du patient, les extrémités de l’intestin sont remises en continuité par une nouvelle intervention, et la colostomie est fermée.

Le traitement d’une fistule implique de sectionner la partie du gros intestin où elle débute, de réaliser une anastomose des extrémités sectionnées du gros intestin et de réparer l’autre zone atteinte (par exemple la vessie ou l’intestin grêle).

Parfois, après avoir parlé avec son médecin, la personne choisit d’effectuer une chirurgie élective (intervention qui n’est pas nécessaire immédiatement et peut être remise à plus tard pendant un certain temps) pour prendre en charge sa maladie diverticulaire. La chirurgie élective est généralement envisagée chez les personnes qui ont eu plusieurs crises de diverticulite ou chez celles qui ont une complication comme un rétrécissement du côlon dû à la formation de tissus cicatriciels.