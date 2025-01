Douleur qui commence dans le haut de l’abdomen ou autour du nombril, puis des nausées et des vomissements, et après quelques heures, une disparition des nausées et une douleur qui se déplace dans le quadrant droit inférieur de l’abdomen. Bien que ces symptômes soient les plus traditionnellement décrits, moins de 50 % des personnes atteintes d’appendicite en souffrent.

Lorsque le médecin appuie sur la partie inférieure droite de l’abdomen, celle-ci est sensible, et lorsque la pression est relâchée, la douleur peut augmenter brusquement (douleur à la décompression).

Une fièvre comprise entre 37,7 °C et 38,3 °C est fréquente. Le fait de bouger et de tousser augmente la douleur.

Chez de nombreuses personnes, notamment les nourrissons et les enfants, la douleur peut être diffuse plutôt que localisée à la partie inférieure droite de l’abdomen. Chez les personnes âgées et chez la femme enceinte, la douleur peut être moins intense et l’abdomen est moins douloureux à la palpation.

En cas de rupture de l’appendice, la douleur peut diminuer pendant plusieurs heures. Ensuite, la péritonite survient, et la douleur et la fièvre peuvent devenir sévères. L’infection plus sévère peut entraîner un choc.