Il existe un intestin grêle et un gros intestin. L’intestin grêle est un long tube enroulé qui relie l’estomac au gros intestin. Le gros intestin est plus court mais plus large, et relie l’extrémité de l’intestin grêle au rectum. Les intestins reçoivent les aliments et les liquides qui proviennent de l’estomac. Ils digèrent et absorbent la plupart de cette matière. Ce qui reste est évacué sous forme de selles via le rectum et l’anus.

L’intestin grêle et le gros intestin peuvent tous deux être obstrués.

Les causes les plus courantes d’une occlusion intestinale chez l’adulte sont les tissus cicatriciels résultant d’une chirurgie, les hernies et les tumeurs.

Le transit des aliments et des liquides est interrompu dans un intestin obstrué.

L’intestin gonfle à mesure qu’il se remplit d’aliments, de liquide, et de gaz.

La personne atteinte présente des maux de ventre, des nausées, et parfois des vomissements

Les médecins trouvent l’occlusion en se basant sur des radiographies.

Une intervention chirurgicale peut être nécessaire pour débloquer l’occlusion.

Si l’occlusion n’est pas traitée, l’intestin peut se perforer et provoquer un gonflement et une infection à l’intérieur de l’abdomen.

Si l’intestin obstrué éclate (perforation) et infecte l’intérieur du ventre, cela peut rendre la personne très malade et la tuer