Perforation du tube digestif

La perforation de l’œsophage, de l’estomac ou du duodénum provoque une douleur intense subite, qui peut irradier vers l’épaule. Le patient apparaît très malade, présente une accélération du rythme cardiaque, une transpiration et un abdomen douloureux et ferme à la palpation. Étant donné que la perforation de l’intestin grêle ou du gros intestin survient généralement au cours d’une autre affection douloureuse (telle que la diverticulite ou l’appendicite), et que le contenu qui s’en échappe est parfois contenu dans une petite zone de la cavité abdominale sans se répandre davantage, les symptômes peuvent être moins importants et être interprétés à tort comme une aggravation du trouble initial.

Dans tous les types de perforation, la personne présente généralement des nausées, des vomissements et une perte d’appétit.