Hernies de la paroi abdominale

Incarcération et strangulation

Parfois, une anse intestinale ou de la graisse se coince dans la hernie, une affection appelée incarcération. Une hernie incarcérée peut obstruer l’intestin.

Dans de rares cas, la hernie piège si fermement l’intestin qu’elle coupe l’approvisionnement en sang, une affection appelée strangulation. En cas de strangulation, la partie piégée de l’intestin peut se gangréner dans un délai de 6 heures seulement. Lorsque la gangrène s’installe, la paroi intestinale se nécrose et se rompt, causant une péritonite (inflammation et généralement infection de la cavité abdominale), un état de choc et, en l’absence de traitement, le décès.