Bien que la majorité des causes de palpitations ne soient pas graves, des tests sont généralement effectués.

Électrocardiographie (ECG), parfois avec surveillance ambulatoire

Analyses de laboratoire

Parfois, des études d’imagerie, des épreuves d’effort ou une combinaison des deux

Parfois, un examen électrophysiologique

Un ECG est effectué. Si un ECG est effectué pendant que la personne a des palpitations ou un pouls anormal, le diagnostic est généralement clair. Toutefois, seulement quelques-unes des causes potentielles produisent un ECG anormal quand les personnes n’ont pas de palpitations. Les patients dont les palpitations sont intermittentes peuvent avoir à porter un moniteur ECG pendant un ou deux jours (surveillance Holter, voir figure Moniteur Holter) ou plus longtemps (enregistreur d’événement) pour détecter la présence de rythmes anormaux brefs ou irréguliers. Chez certaines personnes, les médecins peuvent insérer un dispositif sous la peau pour surveiller le rythme cardiaque. Ce dispositif est appelé « enregistreur en boucle » et suit les battements cardiaques en continu. Les médecins peuvent alors utiliser un moniteur externe pour vérifier l’enregistreur en boucle afin de détecter des troubles du rythme cardiaque. Certains produits disponibles dans le commerce, tels que les « fitness trackers », qui surveillent la fréquence cardiaque, et d’autres trackers qui surveillent les rythmes cardiaques, sont disponibles pour les smartphones et les montres mais fournissent des informations plus limitées.

Des analyses de laboratoire sont nécessaires. Les médecins effectuent une numération formule sanguine et mesurent les électrolytes sériques, notamment le potassium, le magnésium et le calcium. Les médecins peuvent mesurer d’autres substances dans le sang (biomarqueurs cardiaques) si la personne présente d’autres symptômes suggérant un syndrome coronarien aigu potentiel. Les médecins mesurent les taux d’hormones thyroïdiennes dans le sang s’ils suspectent une thyroïde hyperactive et mesurent les taux d’autres hormones chez les patients potentiellement atteints d’un phéochromocytome. D’autres examens peuvent être réalisés, en fonction des autres causes suspectées par les médecins.

Un examen d’imagerie est parfois nécessaire. Pour les personnes dont les résultats ECG suggèrent une maladie cardiaque, les médecins effectuent une échocardiographie et parfois une imagerie par résonance magnétique (IRM) du cœur. Les personnes présentant des symptômes à l’effort doivent parfois effectuer une épreuve d’effort avec une échocardiographie à l’effort ou un examen d’imagerie nucléaire.

Un examen électrophysiologique (EP) est effectué quand les symptômes de la personne sont sévères et que les médecins suspectent un trouble du rythme cardiaque dangereux non détecté par d’autres examens. Dans ce test, les médecins introduisent de petites électrodes dans le cœur à travers une veine. Les électrodes enregistrent l’activité électrique du cœur plus en détail qu’un ECG.