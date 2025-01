Cardiomyopathie hypertrophique

Les bêtabloquants et l’inhibiteur calcique vérapamil, administrés seuls ou en association, constituent le traitement principal. Les deux réduisent la force de contraction du muscle cardiaque. Par conséquent, le cœur se remplit mieux et, si le muscle hypertrophié bloquait le flux sanguin, le sang peut maintenant être plus facilement éjecté par le cœur. Les bêtabloquants et le vérapamil ralentissent aussi la fréquence cardiaque, ce qui donne plus de temps au cœur pour se remplir. La disopyramide, un médicament qui diminue la force des contractions cardiaques, est aussi utilisée.

L’amiodarone est parfois utilisée pour traiter les troubles du rythme cardiaque.

Le mavacamten diminue la contraction du cœur et semble soulager les symptômes et augmenter la tolérance à l’effort.