Fièvre chez les nourrissons et les enfants

La fièvre aiguë chez les nourrissons et les enfants est généralement causée par une infection. Une poussée dentaire est rarement responsable d’une fièvre de plus de 38,3 °C.

Les causes les plus fréquentes d’une fièvre aiguë sont les suivantes

Infections respiratoires d’origine virale, comme le rhume ou la grippe

Gastro-entérite (infection de l’appareil digestif) virale

Certaines infections bactériennes, en particulier les infections de l’oreille (otite moyenne), les infections des sinus, la pneumonie et les infections des voies urinaires

Les nouveau-nés et les tout-petits courent plus de risques de contracter certaines infections graves parce que leur système immunitaire n’est pas complètement développé. Ces infections peuvent être contractées avant la naissance ou au cours de l’accouchement et comprennent : septicémie (une grave infection du sang), pneumonie (infection des alvéoles du poumon) et méningite (infection des tissus recouvrant le cerveau).

Les enfants de moins de 3 ans qui développent une fièvre (particulièrement si la température est de 39 °C ou plus) ont parfois des bactéries dans le sang (bactériémie). Contrairement aux enfants plus âgés, ils ont parfois une bactériémie asymptomatique en plus de la fièvre (bactériémie occulte). Les vaccins de routine contre les bactéries habituellement responsables des bactériémies occultes (Streptococcus pneumoniae et Haemophilus influenzae de type b [Hib]) sont maintenant couramment utilisés aux États-Unis et en Europe. En conséquence, ces vaccins ont pratiquement éradiqué la bactériémie occulte chez les enfants de cette tranche d’âge.

Les causes moins fréquentes de fièvre aiguë comprennent les effets secondaires des vaccinations et de certains médicaments, les infections bactériennes de la peau (cellulite) ou des articulations (arthrite septique), les infections virales ou bactériennes du cerveau (encéphalite) ou des tissus recouvrant le cerveau (méningite), ou les troubles dans lesquels différentes parties du corps présentent une inflammation (maladie de Kawasaki ou syndrome inflammatoire multisystémique chez l’enfant [Multisystem Inflammatory Syndrome in Children, MIS-C]). L’insolation augmente considérablement la température corporelle.

En général, une fièvre due à un vaccin disparaît au bout de quelques heures à un jour après la vaccination en question. Cependant, certains vaccins peuvent causer une fièvre, 1 ou 2 semaines après leur administration (comme dans le cas de la vaccination contre la rougeole). Un enfant qui a de la fièvre alors qu’il est prévu qu’il soit vacciné peut toujours l’être, si la fièvre est faible et qu’il n’est pas gravement malade.