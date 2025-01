Les personnes atteintes d’une infection de la gorge éprouvent des douleurs sévères en déglutissant et en parlant. Ces douleurs sont parfois ressenties aussi dans les oreilles. Certaines personnes ont de la fièvre, des céphalées et des maux de ventre. Les amygdales sont rouges et gonflées et présentent parfois des taches blanchâtres. Les ganglions lymphatiques du cou peuvent gonfler et devenir sensibles.

Chez les personnes souffrant de fréquentes infections des amygdales, les petits trous normaux dans les amygdales se remplissent parfois de sécrétions dures et blanches qui ressemblent à de petits calculs. Ces calculs peuvent piéger des bactéries qui sont à l’origine d’odeurs fétides, causent la mauvaise haleine chronique et peuvent prédisposer les personnes à des attaques ultérieures d’amygdalite.

Amygdalite Image DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Les personnes atteintes d’un rhume ont souvent le nez qui coule et congestionné et toussent. Les personnes atteintes de mononucléose se sentent souvent extrêmement fatiguées et présentent de nombreux ganglions lymphatiques gonflés. Par ailleurs, leurs amygdales peuvent enfler au point de partiellement obstruer les voies respiratoires de ces personnes lorsqu’elles respirent, provoquant une respiration bruyante.