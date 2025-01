Analyse et culture du liquide articulaire

Analyses de sang

Parfois, analyse des crachats, du liquide céphalorachidien et des urines

Parfois, radiographies, imagerie par résonance magnétique (IRM) ou échographie

Les médecins suspectent généralement le diagnostic d’arthrite infectieuse chez les personnes ayant une arthrite grave ou inexpliquée et les personnes présentant d’autres combinaisons de symptômes, dont on sait qu’ils se produisent chez les personnes ayant une arthrite infectieuse.

En général, un échantillon de liquide articulaire est prélevé avec une aiguille (ponction articulaire ou arthrocentèse) dès que possible. Il est examiné afin de déterminer s’il y a une augmentation du nombre de globules blancs et analysé pour y rechercher des bactéries et d’autres organismes. Le laboratoire peut généralement cultiver et identifier les bactéries qui infectent le liquide articulaire (mise en culture), sauf si la personne a pris récemment des antibiotiques. Malheureusement, les bactéries qui provoquent la gonorrhée, la maladie de Lyme et la syphilis sont difficiles à isoler dans le liquide articulaire. Si les bactéries poussent en culture, le laboratoire peut faire des tests pour déceler à quels antibiotiques elles sont sensibles.

Le médecin effectue généralement des analyses de sang, car le passage des bactéries responsables de l’infection articulaire dans le sang est fréquent. On peut également analyser les crachats, le liquide céphalorachidien et les urines, pour y rechercher des bactéries afin de déterminer l’origine de l’infection et son éventuelle propagation dans d’autres régions.

Si les médecins suspectent que l’arthrite infectieuse est causée par des gonocoques, des échantillons sont également prélevés au niveau l’urètre, du col de l’utérus, du rectum et de la gorge. Des tests de dépistage de l’infection à Chlamydia au niveau génital (une autre infection sexuellement transmissible) sont également effectués, car de nombreuses personnes atteintes d’une gonorrhée ont également une infection à Chlamydia.

Pour détecter et identifier plus facilement les bactéries, les médecins peuvent analyser le liquide articulaire en utilisant la technique de la réaction en chaîne par polymérase (type de tests d’amplification des acides nucléiques [nucleic acid amplification test, NAAT]) afin de détecter l’ADN des gonocoques et des mycobactéries.

Les médecins peuvent réaliser des radiographies de l’articulation affectée afin d’exclure toute autre affection. Les médecins peuvent effectuer des examens d’imagerie par résonance magnétique (IRM) si l’articulation ne peut pas être examinée facilement ou faire l’objet d’une ponction. L’IRM ou l’échographie permettent également d’identifier les accumulations de liquide ou les amas de pus (abcès).