Changements corporels du vieillissement

Les os ont tendance à devenir moins denses. Une perte de densité osseuse modérée est appelée ostéopénie, et une perte de densité osseuse sévère (y compris la survenue d’une fracture due à une perte de densité osseuse) est appelée ostéoporose. Dans l’ostéoporose, les os deviennent plus faibles et plus susceptibles de se briser. Chez les femmes, la perte de densité osseuse s’accélère après la ménopause en raison de la baisse de production d’œstrogènes. Les œstrogènes contribuent à empêcher la décomposition d’une quantité trop importante d’os au cours du processus normal de formation, fracture, et reconstitution osseuses.

Les os deviennent moins denses en partie parce qu’ils contiennent moins de calcium (qui donne de la solidité aux os). La quantité de calcium diminue parce que l’organisme absorbe moins de calcium à partir des aliments. En outre, les taux de vitamine D, qui aide l’organisme à utiliser le calcium, diminuent légèrement. Certains os sont plus affaiblis que d’autres. Les plus exposés sont l’extrémité de l’os de la cuisse (fémur) au niveau de la hanche, les extrémités des os du bras (radius et cubitus) au niveau du poignet, et les os de la colonne vertébrale (vertèbres).

Les changements dans les vertèbres du haut de la colonne vertébrale font incliner la tête vers l’avant, en comprimant la gorge. En conséquence, il est plus difficile d’avaler, et l’étouffement est plus probable. Les vertèbres deviennent moins denses et les coussins de tissu (disques) entre les vertèbres perdent du liquide et deviennent plus minces, ce qui rend la colonne vertébrale plus courte. Les adultes âgés deviennent donc plus petits.

Le cartilage qui tapisse les articulations a tendance à s’amincir, en partie à cause de l’usure des années de mouvement. Les surfaces d’une articulation ne glissent plus les unes sur les autres comme elles le faisaient, et l’articulation peut être légèrement plus vulnérable aux lésions. Des lésions du cartilage dues à l’utilisation permanente des articulations ou à des blessures répétées conduisent souvent à de l’arthrose, qui est l’un des troubles les plus courants de la fin de vie.

Les ligaments qui relient les articulations ainsi que les tendons qui relient les muscles aux os ont tendance à devenir moins élastiques, et les articulations sont tendues et raides. Ces tissus s’affaiblissent également. Ainsi, la plupart des personnes deviennent moins souples. Les ligaments et les tendons ont tendance à se déchirer plus facilement, et quand ils se déchirent, ils guérissent plus lentement. Ces changements se produisent parce que les cellules qui maintiennent les ligaments et les tendons deviennent moins actives.