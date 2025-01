Les médicaments sont utilisés en complément des exercices et de la kinésithérapie. Les médicaments, qui peuvent être utilisés individuellement ou en association, ne modifient pas directement l’évolution de l’arthrose. Ils sont utilisés pour réduire les symptômes et permettre ainsi davantage d’activités quotidiennes.

Un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) peut être utilisé pour réduire la douleur et le gonflement. Les AINS réduisent la douleur et l’inflammation dans les articulations. Les AINS existent également en gel et en crème, qui peuvent être appliqués sur la peau (diclofénac en gel 1 %) sur les articulations des mains et des genoux et aident à soulager les symptômes. Les AINS pris par voie orale présentent un risque d’effets secondaires graves et doivent par conséquent être utilisés pendant la durée la plus courte possible. Les personnes qui prennent des AINS par voie orale prennent souvent aussi un médicament pour protéger la muqueuse de l’estomac. Elles peuvent par ailleurs faire surveiller leur fonction rénale et leur tension artérielle.

D’autres types d’antidouleurs peuvent être nécessaires parfois. Par exemple, une crème à base de poivre de Cayenne (dont l’ingrédient actif est la capsaïcine) peut être appliquée directement sur la peau couvrant l’articulation. Les médecins peuvent également recommander des patchs de lidocaïne pour soulager la douleur, mais il n’existe aucune preuve montrant que ces patchs sont efficaces. La duloxétine, un type d’antidépresseur administré par voie orale, peut réduire la douleur causée par l’arthrose.

Le paracétamol peut être utile pour certaines personnes, en particulier celles qui ne peuvent pas prendre d’AINS. Cependant, le paracétamol n’est pas aussi efficace que les AINS pour soulager les douleurs articulaires. Les personnes ne doivent pas prendre de paracétamol à des doses supérieures à celles recommandées, tout particulièrement si elles souffrent d’une maladie hépatique ou boivent une quantité considérable d’alcool. Les personnes qui prennent du paracétamol doivent également veiller à ne pas utiliser simultanément l’un des nombreux médicaments en vente libre qui contiennent du paracétamol.

Les analgésiques (ou antalgiques) plus puissants, tels que le tramadol ou d’autres opioïdes, doivent être évités.

Certains compléments alimentaires (comme le sulfate de glucosamine et le sulfate de chondroïtine) ont été étudiés pour leurs effets potentiellement bénéfiques sur l’arthrose. Jusque-là, les résultats sont mitigés et le bénéfice potentiel du sulfate de glucosamine et du sulfate de chondroïtine pour traiter la douleur n’est pas clairement établi, et ils ne semblent pas modifier la progression de l’atteinte articulaire. L’utilisation d’autres compléments alimentaires, tels que le curcuma et le boswellia serrata, n’est pas systématiquement recommandée. Les personnes peuvent les essayer de manière raisonnable, mais il n’existe pas suffisamment de données pour prouver que ces compléments réduisent la douleur.