Effets du vieillissement sur l’appareil digestif

Avec l’âge, la capacité de la muqueuse de l’estomac à résister aux lésions diminue, ce qui, à son tour, peut augmenter le risque d’ulcère gastroduodénal, particulièrement chez les personnes qui prennent de l’aspirine ou d’autres médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). Toujours avec l’âge, l’estomac ne peut plus contenir autant d’aliments (en raison de la diminution de l’élasticité), et la vitesse à laquelle il se vide dans l’intestin grêle diminue. Cependant, ces changements n’entraînent généralement aucun symptôme visible. Le vieillissement a très peu d’effets sur la sécrétion des sucs gastriques, comme l’acide et la pepsine ; mais les affections qui peuvent réduire la sécrétion acide, telles que la gastrite atrophique, sont plus fréquentes. Ces affections peuvent entraîner des problèmes ultérieurs, tels qu’une carence en vitamine B12 ou une prolifération bactérienne dans l’intestin grêle.