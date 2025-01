L’intervention dure normalement 30 minutes et le patient peut rentrer chez lui le jour même. Les points de suture ne sont pas nécessaires car l’incision oculaire, de petite taille, se referme toute seule.

Les personnes doivent s’organiser à l’avance de manière à être aidées pendant les jours qui suivent l’intervention chirurgicale, car l’activité physique doit être limitée (par exemple, il peut être interdit de se baisser et de soulever un poids lourd). Des changements de la vision, tels qu’une vision floue, une photophobie, peuvent survenir peu après l’intervention.

Pendant quelques semaines après l’intervention, des collyres à base de corticoïdes, d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et d’antibiotiques sont utilisés pour réduire l’inflammation, prévenir l’infection et favoriser la cicatrisation. Parfois, des antibiotiques, des corticoïdes et/ou des AINS sont injectés dans l’œil à la fin de l’intervention chirurgicale, une étape qui réduit la nécessité d’utiliser un collyre après l’intervention. Le port de lunettes ou d’un cache en plastique, pour protéger l’œil d’éventuels traumatismes jusqu’à la guérison complète, est recommandé pendant quelques semaines. Il faut éviter de se frotter l’œil, de porter des charges lourdes et de se pencher de manière excessive en avant. La personne est examinée par l’ophtalmologiste le lendemain de l’intervention, et, généralement, environ 1 semaine et 1 mois plus tard. En cas de cataracte bilatérale, de nombreux ophtalmologistes attendent plusieurs mois après la guérison complète du premier œil, pour opérer l’autre œil.

Dans les semaines qui suivent l’intervention, de nombreuses personnes remarquent une amélioration de la vision de loin. Presque toutes les personnes ont besoin de lunettes pour lire et certaines ont besoin de lunettes pour avoir une bonne vision de loin.

Les nouvelles lentilles intraoculaires avec plusieurs niveaux de convergence (lentilles multifocales) peuvent permettre aux personnes d’avoir une bonne vision de près et de loin sans l’aide de lunettes, bien que certaines personnes puissent perdre le contraste et voir des halos la nuit lorsqu’elles portent ces lentilles. Avant l’intervention, le médecin calcule le pouvoir du cristallin artificiel à insérer. Ainsi, il est possible de passer de lunettes très épaisses avant l’intervention à des lunettes beaucoup plus fines après. Certaines personnes équipées des lentilles multifocales les plus récentes n’ont plus besoin de lunettes ou les utilisent seulement pour certaines activités, comme conduire la nuit, lire lorsque la lumière est faible, ou pour la vision intermédiaire, comme regarder un écran d’ordinateur. D’autres lentilles peuvent corriger l’astigmatisme de l’œil et réduire la nécessité de porter des lunettes après l’intervention.