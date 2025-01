Effets du vieillissement sur les oreilles, le nez et la gorge

Le vieillissement modifie dans une certaine mesure les fonctions des oreilles, du nez et de la gorge. Les effets du vieillissement dépendent de nombreux facteurs comme l’usure causée par l’utilisation excessive de la voix, l’exposition aux bruits intenses, l’effet cumulé des infections ainsi que l’effet de substances telles que les drogues, l’alcool et le tabac. Certaines personnes âgées sont plus touchées que d’autres.

Une perte progressive de l’ouïe (presbyacousie), en particulier pour des sons aigus, est fréquente. La déficience auditive est courante chez les personnes âgées, le taux de déficience auditive augmentant avec l’âge. Plus d’un quart des personnes âgées de 65 ans ou plus souffrent de déficience auditive. À 75 ans, un tiers des personnes présente des signes de déficience auditive. La déficience auditive peut altérer la capacité de la personne à comprendre la parole. Les appareils auditifs peuvent aider de nombreuses personnes souffrant de perte auditive à mieux entendre.

Chez les personnes âgées, des troubles de l’équilibre d’origine vestibulaire et les bruits parasites ou les bourdonnements dans les oreilles (acouphènes) sont aussi plus fréquents, sans pour autant être normaux. Des changements surviennent parce que certaines structures de l’oreille qui contribuent à l’ouïe ou à l’équilibre se détériorent légèrement ou qu’une tumeur ou un trouble peut s’être développé.

Le sens de l’ouïe peut diminuer en vieillissant. La diminution du sens de l’odorat affectant également le sens du goût, parfois les aliments n’ont plus le même goût (voir aussi Changements dans l’organisme avec le vieillissement : bouche et nez).

Des changements de la voix surviennent aussi avec l’âge. Les tissus du larynx peuvent devenir plus rigides, modifiant l’intensité et la qualité de la voix et provoquer l’enrouement. Des changements dans les tissus de la gorge (pharynx) peuvent entraîner le suintement d’aliments ou de liquides dans la trachée pendant la déglutition (aspiration). Si elle persiste ou est sévère, l’aspiration peut entraîner une pneumonie.