Obstructions de l’oreille

Afin de retirer le cérumen, le médecin peut utiliser :

Une curette à cérumen (un instrument qui présente une boucle à son extrémité)

Un dispositif d’aspiration

Ces méthodes peuvent être plus rapides et plus sûres que l’utilisation d’eau pour évacuer le cérumen (irrigation). L’irrigation est parfois réalisée et peut être associée à un agent pour ramollir le cérumen. L’irrigation n’est certainement pas utilisée si les personnes ont ou ont eu un tympan perforé (trou dans le tympan) car l’eau peut entrer dans l’oreille moyenne (espace contenant de l’air de l’autre côté du tympan) et l’infecter. De même, l’irrigation n’est pas utilisée en cas d’écoulement de l’oreille, car les sécrétions peuvent provenir d’une perforation du tympan. L’irrigation n’est également pas utilisée chez les personnes souffrant d’une infection de l’oreille, de diabète sucré, d’une affection affaiblissant le système immunitaire, ayant fait l’objet d’une radiothérapie de la tête et du cou, en cas de certaines anomalies du conduit auditif et chez les personnes sous anticoagulants. L’écoulement des oreilles est éliminé le plus sûrement à l’aide d’un petit appareil d’aspiration et d’un microscope.

Certains solvants (tels que le sodium docusate liquide, l’eau oxygénée, la glycérine ou l’huile minérale) aident à ramollir le cérumen avant que le médecin tente de le retirer. Toutefois, ces solvants ne peuvent pas être utilisés à long terme parce qu’ils peuvent irriter la peau ou provoquer des réactions allergiques dans le conduit auditif. Il n’est pas recommandé d’essayer d’enlever un bouchon de cérumen à domicile avec un coton-tige, une pince à cheveux, un crayon, une bougie d’oreille ou tout autre instrument. Généralement, ces tentatives enfoncent le cérumen plus profondément dans le conduit auditif et peuvent endommager le tympan. Les bougies d’oreille ne sont ni efficaces ni sûres pour enlever le cérumen. Cette pratique est fortement déconseillée.

Certaines personnes doivent régulièrement se rendre chez le médecin pour se faire nettoyer les oreilles, car leurs conduits auditifs sont étroits, leur cérumen est collant ou épais, ou parce qu’elles souffrent d’une maladie de peau chronique dans le conduit auditif.