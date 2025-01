Les obturations sont réalisées avec différents matériaux qui peuvent être placés à l’intérieur de la dent ou autour de celle-ci.

L’amalgame en argent (association d’argent, de mercure, de cuivre, d’étain et, parfois, de zinc, de palladium ou d’indium) est le plus souvent utilisé pour les obturations des dents postérieures, où la résistance est importante et la couleur argentée assez peu gênante. Cet amalgame en argent est relativement peu onéreux et a une durée de vie moyenne de 14 ans. Toutefois, si l’amalgame est soigneusement placé à l’aide d’une digue en caoutchouc et si la personne a une bonne hygiène bucco-dentaire, il peut durer plus de 40 ans.

Le recours aux amalgames est en train de diminuer car les personnes sont préoccupées par les dangers pour la santé et l’environnement associés à leur utilisation et trouvent que les résines composites sont plus esthétiques. Toutefois, la quantité infime de mercure libérée de l’amalgame en argent est trop faible pour faire courir un risque de toxicité pour l’organisme. Les dentistes ne préconisent pas le remplacement des amalgames parce que l’intervention est coûteuse, qu’elle endommage la structure dentaire, qu’elle augmente en fait l’exposition de la personne au mercure et qu’elle nécessite l’utilisation de séparateurs d’amalgame pour empêcher la libération de sa teneur en mercure dans l’environnement. Globalement, les amalgames dentaires sont plus durables et plus résistants aux nouvelles caries que les résines composites. Malgré cela, les inquiétudes concernant ses dangers pour l’environnement ont entraîné une tendance à utiliser des matériaux dentaires autres que l’amalgame.

Les obturations en or (inlays et onlays) sont excellentes, mais plus coûteuses. En outre, elles nécessitent au moins deux séances chez le dentiste pour leur mise en place définitive.

Les résines composites sont utilisées pour les dents antérieures, où un amalgame d’argent serait inesthétique. Elles sont cependant de plus en plus utilisées pour les dents postérieures. Bien qu’elles aient l’avantage d’être de la même couleur que les dents et qu’elles permettent aux dentistes de conserver une plus grande partie de la structure de la dent que les amalgames, les résines composites sont plus chères que les amalgames en argent et peuvent développer plus facilement des caries autour des marges. Ceci est dû au fait que la résine composite rétrécit quand elle durcit. Les composites en résine peuvent en outre ne pas durer aussi longtemps que l’amalgame d’argent, particulièrement au niveau des dents postérieures, où les forces masticatoires s’exercent pleinement. Les améliorations des résines composites ont quelque peu permis de limiter le rétrécissement qui survenait avec certaines versions antérieures.

Le ciment dentaire au verre ionomère est un matériau d’obturation de même couleur que les dents qui est formulé pour libérer du fluor une fois en place, ce qui est utile en cas de prédisposition aux caries dentaires. Ce matériau est également utilisé pour reconstruire les zones lésées par un brossage trop agressif. Il existe également des matériaux en verre ionomère modifiés avec de la résine, qui permettent d’obtenir de meilleurs résultats esthétiques que le verre ionomère conventionnel.