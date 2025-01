Neurinome de l’acoustique

Parfois, chirurgie ou radiothérapie

Les tumeurs qui sont petites et qui ne grossissent pas ou qui n’entraînent pas de symptômes ne requièrent pas de traitement. Les tumeurs qui commencent à grossir ou qui entraînent des symptômes sont retirées par chirurgie ou contrôlées par radiothérapie. La chirurgie peut être réalisée à l’aide d’un microscope (microchirurgie) pour éviter d’endommager le nerf facial, et l’audition peut parfois être épargnée. La radiothérapie peut être réalisée en utilisant une technique très précise (appelée radiothérapie stéréotaxique) pour ne toucher que la tumeur visée. Le choix de la chirurgie ou de la radiothérapie stéréotaxique dépend d’un certain nombre de facteurs, dont l’âge de la personne, son état de santé, l’importance de sa perte auditive, ainsi que la taille de la tumeur.