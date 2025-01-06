Zu den Risikofaktoren gehören Stoffwechselstörungen, die die Urinsalzkonzentration erhöhen, entweder durch erhöhte Ausscheidung von Kalzium- oder Harnsäuresalzen oder durch verminderte Ausscheidung von Urinzitrat. Beispiele für solche Erkrankungen sind Hyperparathyreoidismus (der zu Hyperkalziurie führt), renale tubuläre Azidose, Gicht und Diabetes Typ 2. Ernährungsbedingte Faktoren wie eine hohe Natriumzufuhr oder eine unzureichende Flüssigkeitszufuhr, die zu einer erhöhten Konzentration im Urin führen, können ebenfalls zur Steinbildung beitragen.

Etwa 85% der Harnsteine in den Vereinigten Staaten bestehen aus Kalzium, hauptsächlich Kalziumoxalat (siehe Tabelle Zusammensetzung von Harnsteinen ); 5 bis 10% bestehen aus Harnsäure, 1 bis 2% aus Cystin und 5 bis 15% aus Magnesium-Ammonium-Phosphat (Struvit).

Für Kalziumsteine, Risikofaktoren variieren je nach Bevölkerung. Der wichtigste Risikofaktor in den Vereinigten Staaten ist Hyperkalziurie, eine erbliche Krankheit, die bei 50% der Männer und 75% der Frauen mit Kalziumsteinen besteht (1); somit besitzen Patienten mit einer Familienanamnese von Steinen ein erhöhtes Risiko für wiederkehrende Steine. Diese Patienten haben ein normales Serumspiegel von Kalzium, aber der Kalziumwert im Urin ist erhöht: > 250 mg/Tag (> 6,2 mmol/Tag) bei Männern und > 200 mg/Tag (> 5,0 mmol/Tag) bei Frauen.

Eine Hypocitrurie (Urincitrat < 350 mg/Tag [1820 Mikromol/Tag]) liegt bei 40–50% der Kalziumsteinbildner vor und fördert die Kalziumsteinbildung, weil Citrat normalerweise das Harnkalzium bindet und so die Kristallisation von Kalziumsalzen verhindert wird.

Mehr als 10% der Kalziumsteine können durch renale tubuläre Azidose verursacht werden (2). Bis zu 5 % der Patienten mit Kalziumsteinen können einen primären Hyperparathyreoidismus aufweisen (3). Seltene Ursachen der Hyperkalziurie sind Sarkoidose, Vitamin-D-Intoxikation, Hyperthyreoidismus, multiples Myelom, ein metastasierendes Karzinom und primäre Hyperoxalurie.

Erhöhte Oxalatspiegel im Urin (Hyperoxalurie, Oxalat im Urin > 40 mg/Tag [> 440 Mikromol/Tag]) können zur Bildung von Kalziumoxalatsteinen führen (hyperurikosurische Kalziumoxalatnephrolithiasis). Die Hyperoxalurie kann primär sein oder durch den übermäßigen Verzehr von oxalathaltigen Lebensmitteln (z. B. Rhabarber, Spinat, Kakao, Nüsse, Pfeffer, Tee) oder durch eine übermäßige Oxalatabsorption aufgrund verschiedener Darmerkrankungen (z. B. bakterielle Überwuchssyndrome, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, chronische Bauchspeicheldrüsen- oder Gallenerkrankungen) oder ileojejunale (z. B. bariatrische) Operationen verursacht werden.

Weitere Risikofaktoren sind die Einnahme hoher Dosen von Vitamin C (d. h. > 2000 mg/Tag), eine Kalziumdiät (möglicherweise, weil diätetische Kalzium diätetisches Oxalat bindet) und schwache Hyperurikosurie. Eine schwache Hyperurikosurie, ist definiert als "urinary uric acid" > 800 mg/Tag (> 5 mmol/Tag) bei Männern oder > 750 mg/Tag (> 4 mmol/Tag) bei Frauen und wird fast immer durch eine übermäßige Aufnahme von Purin verursacht (in Proteinen, in der Regel aus Fleisch, Fisch und Geflügel).

Harnsäure Kalküle entwickeln sich am häufigsten als Folge einer erhöhten Urinsäure (Urin-pH < 5,5), oder sehr selten bei schwerer Hyperurikosurie (Harnsäure im Urin > 1500 mg/Tag [> 9 mmol/Tag]), die sich als ungelöste Harnsäure kristallisiert. Harnsäurekristalle bilden entweder den gesamten Stein oder, was häufiger vorkommt, einen Kern, um den sich Kalzium oder mit Harnsäure gemischtes Kalzium anlagert.

Zystinsteine entstehen nur bei Zystinurie.

Magnesiumammoniumphosphatsteine (Struvit-, Infektionssteine) sprechen für das Vorliegen einer Harnwegsinfektion durch harnstoffspaltende Bakterien (z. B. Proteus sp., Klebsiella sp.). Diese Steine müssen wie infizierte Fremdkörper behandelt und komplett entfernt werden. Anders als die anderen Steine kommen Magnesium-Ammonium-Phosphat-Steine bei Frauen dreimal häufiger vor.

Seltene Ursachen von Harnsteinen sind Indinavir, Melamin, Triamteren und Xanthin.