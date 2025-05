Änderungen im Verhalten und der Persönlichkeit

Die zugrundeliegende Erkrankung wird nach Möglichkeit geheilt oder behandelt. Was auch immer die Ursache ist – Personen, die für sich selbst oder andere eine Gefahr darstellen, müssen in der Regel in ein Krankenhaus eingewiesen und behandelt werden, auch gegen ihren Willen. Viele Staaten oder Länder verlangen, dass solche Entscheidungen von jemandem getroffen werden, der speziell eingesetzt wird, um Entscheidungen zur Gesundheit für psychisch kranke Personen zu treffen (sogenannte stellvertretende Entscheidungsträger). Wenn der Betroffene keinen Entscheidungsträger eingesetzt hat, dürfen die Ärzte die nächsten Angehörigen kontaktieren, oder ein Gericht darf einen Notfall-Vormund bestimmen.

Personen, die keine Gefahr für sich selbst oder andere darstellen, können eine Bewertung und Behandlung verweigern, trotz der Schwierigkeiten, die dies für sie und ihre Familien verursachen kann.